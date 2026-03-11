Desaparece el exalcalde de Ispaster, Carlos Arrizubieta, a los 82 años

Claudia Barraso 11 MAR 2026 - 19:23h.

Desaparece el alcalde de Ispaster, Carlos Arrizubieta: continúan buscándole por la zona de costa donde fue a recoger lapas

Los bomberos rescatan a dos personas atrapadas en el techo de su coche tras ser arrastradas por un río en Tarragona

Compartir







La Ertzanitza y Cruz Roja continúan desplegados en la costa de Lekeito y Ondarroa, en Vizcaya, para localizar al exalcalde de Ispaster, Carlos Arrizubieta, que desapareció después de ir a coger lapas en las rocas de Mendexa.

El desaparecido, fue alcalde del pequeño municipio entre los años 2008 y 2011. Tiene 82 años y vive en Markina. Sus familiares reportaron su desaparición después de que no regresase a su domicilio a última hora de la tarde. Carlos se fue a recoger los pequeños moluscos, algo que solía hacer habitualmente en la franja del litoral, según informa 'El Correo'.

PUEDE INTERESARTE Muere un hombre de 30 años tras sufrir una indisposición cuando escalaba el Pico Curavacas en Palencia

La familia fue quien dio la voz de alarma a los servicios de emergencias al ver que el hombre de avanzada edad no regresaba pese a que ya llevaba mucho tiempo fuera de casa. No pudieron contactar con él, nadie sabía nada más desde que salió de su domicilio. Los servicios del 112 decidieron actuar rápidamente y activaron un dispositivo de búsqueda para poder encontrarle.

Siguen buscando por los acantilados

Los efectivos siguen buscando en la zona de costa al exalcalde, todavía no han podido encontrarle. Los bomberos también están colaborando con el rastreo. Se encuentran buscando por la zona de los acantilados y la línea de costra entre Lekeitio y Ondarroa. Durante este martes estuvieron buscando en la zona hasta por la noche.

Esta mañana, la última información que hay es que las condiciones marítimas han permitido que comiencen la búsqueda por el mar y, por tanto, los efectivos de rescate han reanudado las labores de búsqueda y rescate por mar y por tierra. Esta zona es muy frecuentada por los aficionados a la pesca submarina, dada la riqueza de fauna marina.