Arranca la campaña más corta de la democracia con el reto de movilizar a un electorado harto

Sánchez pide concentrar el voto de la izquierda

Casado carga contra Sánchez: “Es sinónimo de bloqueo”

También desde Sevilla, aunque en este caso en el Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de la Cartuja, Pablo Casado se ha pronunciado ante un millar de personas. Aquí, el líder del PP ha recalcado que su partido es la “única garantía de desbloqueo” que puede sacar a España de la “parálisis” y “cambiar las cosas a mejor”, cargando contra Pedro Sánchez, a quien ha catalogado de “sinónimo de bloqueo”. “Es una persona que ha traicionado a todos, no pacta con nadie”, ha dicho, acusándole de traicionar a la socialista Susana Díaz, a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Mariano Rajoy. Pero no se ha quedado ahí. Además, ha asegurado que le ve capaz de ir a unas terceras elecciones si no le gustan los resultados.