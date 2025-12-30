Fue una operación de la CIA con drones que no causó muertos, según ha publicado The New York Times

EEUU mata a dos personas en un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos atacó con drones, la pasada semana, una instalación portuaria en Venezuela, lo que constituye la primera operación militar sobre suelo venezolano, algo que Trump había amenazado con hacer. La información ha sido publicada este lunes por el New York Times, que cita fuentes anónimas del Gobierno de EEUU.

El ataque tuvo como objetivo un muelle donde, según ha asegurado Donald Trump, era utilizado por el Tren de Aragua para almacenar narcóticos y preparar su traslado en embarcaciones, según la información publicada por el diario. Las fuentes bajo anonimato indicaron que no había personas en el lugar en el momento del impacto y que no se registraron víctimas mortales.

El presidente, Donald Trump, ha confirmado el lunes que Estados Unidos ha sido el autor del ataque, aunque se negó a detallar cómo se ejecutó o quién lo llevó a cabo.

"Tienen una gran planta, o una gran instalación, desde donde salen los barcos. Hace dos noches la destruimos", resaltó el magnate republicano durante una entrevista con un programa radiofónico difundida este lunes por los medios estadounidenses.

Trump justifica el ataque porque era un "muelle" donde se cargaban las narcolanchas

Durante la visita del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a su residencia en Mar-a-Lago, el magnate ha detallado que se produjo "una gran explosión" en una zona de un "muelle" donde se cargaban las presuntas drogas en embarcaciones. "Atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona", ha dicho, agregando que se trataba de un "área de implementación".

La Casa Blanca no ha confirmado de momento el ataque ni ha proporcionado detalles sobre la ubicación de este lugar o qué papel juega en el tráfico de drogas en la región, si bien de confirmarse podría ser el primer ataque directo contra territorio venezolano, aunque Trump lo ha mencionado en una presentación ante los medios.

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos meses bombardeos contra presuntas narcolanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico --que han dejado más de 100 víctimas mortales-- y ha llegado a amenazar con una invasión del país, liderado por el presidente Nicolás Maduro, bajo el argumento de la lucha contra las drogas.