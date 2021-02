Hay mascarillas FFP2: una empresa española exporta 1,5 millones al extranjero

En marzo, cuando estalló la pandemia de coronavirus, un grupo de amigos decidió convertir esta crisis en oportunidad. Se lanzaron a producir mascarillas FFP2, cuando la mayoría no sabíamos ni lo que eran. "Dijimos 'ya que no podemos comprar esta mascarilla porque no existe ¿por qué no la hacemos?'", comenta Andrés, socio de la empresa.