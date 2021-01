A su juicio, "lo más grave de todo es que desde el punto de vista científico-técnico el Ministerio de Sanidad siempre ha ido por detrás", lo que, según sus palabras, ha hecho que la Comunidad de Madrid no haya sentido "en ningún momento ese apoyo que hubiera necesitado por parte del Gobierno de España", en alusión a la puesta en marcha de "múltiples medidas" que consideraba importantes y que "nunca fueron escuchadas por parte del Ministerio".

Estado de alarma solo en Madrid

El plan de vacunación

En cuanto al ritmo de la campaña de vacunación, ha considerado que es "prácticamente imposible" llegar a vacunar al 70 por ciento de la población para el verano, como sostiene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si no se aumenta el número de vacunas. "Desde que empezamos a recibir las vacunas no habido semana que no hayamos tenido una incidencia, o que llegan las vacunas tarde o que llegan con menos cantidad", ha apuntado.