Simón no teme aún a la variante india que frena la desescalada en Reino Unido ni alarma sobre una quinta ola

En este sentido, ha vuelto a insistir en que dicha evolución “no es igual según los diferentes grupos de edad”, indicando que, aunque es verdad que “progresivamente va homogeneizándose”, existen grupos etarios donde “esas diferencias se van remarcando”. Concretamente, ha señalado, los relativos a los grupos más jóvenes , y por “una lógica clara: los grupos vacunados tienen unas incidencias progresivamente menores”, mientras los que no lo están, junto a la relajación de las medidas que se han ido adoptando, están mostrando una “incidencia estable y, en muchas CCAA, incluso ascendente”.

Ello, ha especificado, “a nivel general no implica un aumento global, pero sí evita que el descenso global sea más rápido”.

“El coronavirus está ahí”

Las UCI descienden progresivamente

La vacunación no frena su ritmo: el 45,3% tiene una dosis

Simón no ve motivos para alarmar sobre la variante india

Por otro lado, tras dar paso a la tradicional ronda de preguntas de los periodistas, Fernando Simón se ha referido a la variante india , hoy conocida como variante Delta , y ha querido restar miedo ante un posible escape inmunitario a las vacunas o un aumento muy significativo de la transmisión. El epidemiólogo no ve razones para alarmar en estos momentos:

“La variante delta, la 617.2 es una variante que está ocupando poco a poco el espacio en Reino Unido, pero no está incrementando sustancialmente la incidencia en la mayor parte del territorio. Ha habido 4 zonas concretas donde ha habido incremento importante de transmisión que ha afectado a media nacional”, ha dicho, indicando sin embargo que en Reino Unido ya se aprecia “estabilización o incluso descenso”

En España, ha indicado, “hasta ahora mismo no está ocupando un espacio importante” , precisando que ha aparecido “fundamentalmente asociado a brotes”.

"Sí es posible que llegue a ocupar un poco más (de espacio). Es un hecho que pueda entrar en España con viajeros, los cuales no tienen que ser extranjeros, tanto por los aeropuertos, carreteras o a través de los barcos", ha apuntado, no obstante.

Sin embargo, el epidemiólogo insiste en que no hay razones en estos momentos para “alarmar”:

“Todavía no está generando un problema importante. Los datos de Reino Unido no indican un crecimiento excesivo de la transmisión. Los datos recibidos no señalarían un escape a la inmunidad importante”, ha insistido Simón, matizando: “Tenemos que tratar de controlarla mientras se pueda, pero tenemos que ubicarla en el espacio que le corresponde en las variantes de interés”.