Fernando Simón, con su moto pero sin chupa de cuero, reconoce que su portada es simpática

Fernando Simón se ha convertido en un icono pop. Camisetas, mosaicos, pinturas y ahora una portada de revista a lo James Dean . Dicen que en España cuando te imita Latre es que te has convertido en un personaje. Y cuando tu meme es viral, también. Si es así, Fernando Simón lo es, no en vano ha sido uno de losn rostros que se ha colado todos los días en nuestras casas por su papel al frente de la crisis del coronavirus. La cara del coronavirus en España convertida ahora en portada de una revista semanal.

Lo cierto es que Simón puede dar más o menos datos, o justificar mejor o peor las contradicciones vividas en este tiempo, que si mascarilla sí, que si mascarilla no, que si el virus no era para tanto, que sí se podía ir de mani. O los consejos que ahora da a los jóvenes advirtiendo que, ahora, visto lo que ha pasado, el coronavirus no puede ser tomado a broma porque los brotes nos van a seguir teniendo en jaque. O recordando que la madrileñofobia no tiene sentido. Simón también pasó el coronavirus de forma leve, o ha tosido en plena rueda de prensa, culpa de algo que había comido antes y que no pasaba con agua. Nunca ha perdido la sonrisa, cierto es.