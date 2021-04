Simón, "satisfecho" con la evolución tras Semana Santa: "Esperemos que esta cuarta ola se quede en olita"

Valorando los datos, y dejando claro que hay que esperar a “que se consoliden a lo largo de toda la semana”, dado que los lunes las cifras suelen ser más bajas o sufrir algunos retrasos, el epidemiólogo ha manifestado que “lo cierto es que ahora da la sensación de que el efecto que podríamos haber esperado por el incremento de la movilidad en Semana Santa no se está produciendo ”. “No se está produciendo con los datos de los que disponemos a fecha de hoy. Lo digo con precaución, pero en principio la hipótesis actual sería que no ha habido un efecto excesivo de esta movilidad ; habría sido un efecto menor ”, ha dicho.

En este sentido, Simón ha señalado que “ tenemos que estar satisfechos ”, indicando que “este efecto positivo en la evolución de la epidemia, –en que esta cuarta ola no parece que vaya a ser de una envergadura más grande, o a acercarse a lo que observamos en la tercera o la segunda–, se debe fundamentalmente a tres efectos: el trabajo que hacemos toda la población aplicando las medidas de precaución que depende de cada uno de nosotros; el esfuerzo que hacen las instituciones para aplicar las medidas que dependen de las instituciones sanitarias y no sanitarias; y un tercer efecto que depende un poco de todos, de la población, de las instituciones y desde luego de la disponibilidad de recursos, que es la vacunación ”.

Casi un 20% de la población total ha recibido al menos una dosis de la vacuna

Aprecia una “buena evolución”, pero pide “no bajar la guardia”

La ocupación hospitalaria “no llegará a su pico hasta final de mes”

Respecto a la situación asistencial, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha señalado que “el problema es el de siempre: la ocupación hospitalaria , tanto en camas generales como en UCI , se espera un poco después, y todavía podemos esperar un incremento , no muy agudo, pero sí un incremento en los próximos días. No creemos que el pico máximo de UCI , –en caso de que se haya realmente estabilizado la incidencia en estos días (lo que tendremos que comprobar en los próximos)– se produzca hasta final de mes ”, ha señalado, indicando que “ahora mismo estamos con ocupaciones de UCI del 22,4% y con ocupación hospitalaria del 8,32% ”.

“Esperemos que esta cuarta ola se quede en olita”

“No cometamos errores que ya cometimos”

“Que nadie confunda fin del estado de alarma con fin de las medidas de prevención: no cometamos errores que ya cometimos. Errores que cometimos en verano, en Navidades... No volvamos a pensar que reducir algunas medidas implica reducirlas todas: no tiene nada que ver. Sí que es verdad que de aquí al día 9 de mayo estaremos en una situación incluso más favorable de la que estamos ahora”, ha subrayado, para a continuación reiterar: “Que se acabe esta alarma no implica que se acaben las medidas de protección personal. Implica que habrá que hacerlas más locales, pero que se acabe el estado de alarma no impide que haya medidas donde sea necesario”.