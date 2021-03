Irene Montero, sobre el documental de Rocío Carrasco: "Su testimonio es el de una víctima de violencia machista"

“Este testimonio ocupará muchas horas de televisión, pero muchas otras mujeres se verán también reflejadas. Una de cada dos mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Todas y cada una de ellas importan. No existe un perfil de mujer maltratada, igual que no existe un perfil de maltratador. Tener o no dinero, estudios, una familia que te apoya... en todas las circunstancias se puede ser víctima de violencia de género. La violencia machista la ejercen los maltratadores contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo: concienciar y protegernos de la violencia machista. No se trata de criminalizar a los hombres sino de entender la violencia machista para erradicarla y proteger a las víctimas. Las víctimas de violencia machista son mujeres que, como todas, te pueden gustar más o menos, pero eso no pone en cuestión su experiencia de maltrato, ni la necesidad de que existan procesos de protección y reparación social para todas ellas. Muchas veces los medios de comunicación se convierten, con o sin voluntad, en amplificadores de los discursos que cuestionan a las mujeres, que las ridiculizan o revictimizan. Por eso hay que reconocer el periodismo feminista, a quienes dan voz y legitimidad a las víctimas de violencias machistas. La reparación debe ser colectiva, pública y social”.