Fuego cruzado en la Asamblea de Madrid: Ayuso acusa al Gobierno de imponer el estado de alarma “a punta de pistola”

Si sonado ha sido el gesto de la diputada de Más Madrid, Mónica García , señalando al consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, poniendo la mano en forma de pistola , no menos lo han sido las palabras de Isabel Díaz Ayuso al referirse al estado de alarma "impuesto" por el Gobierno en Madrid.

El #PlenoAsamblea no se merece la indignidad de la diputada de Más Madrid, @Monica_Garcia_G . Los madrileños merecen más. No solo mienten, amenazan. pic.twitter.com/CxkqXK3FHF

Ayuso añade más pólvora

Contestando a la oposición, entre ellos el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, e Isa Serra, de Unidos Podemos, quien le ha reprochado que parecía estar “deseando" que se aplicase el estado de alarma con el fin de "no asumir la responsabilidad", Ayuso ha contestado recalcando que, frente al plan de la Comunidad de Madrid , el cual defiende que estaba dando resultados, el Gobierno tan solo “impuso”.

"La única opción que me daba el Gobierno de España era o cerrar yo la ciudad de Madrid, cuando no estoy de acuerdo en hacerlo de manera perimetral, o hacerlo el Gobierno y además a punta de pistola, porque, tal y como me lo estaban diciendo, ya estaban publicando el estado de alarma en los medios de comunicación", ha asegurado.