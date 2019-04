A Casado también le salen 'sapos' en la Comunidad de Madrid

La metedura de pata no pasó desapercibida en la planta séptima de la calle Génova aunque sus portavoces no dudaron en respaldarla . A pesar de ello, Díaz Ayuso rectificó horas después del revuelo asegurando que su error fue "comparar la petición de la fiscalía con la del abogado defensor" .

En un coche de la Asamblea sin ser diputada

El segundo tropezón de Ayuso va en la línea de las duras críticas que realiza el PP contra Pedro Sánchez por el uso del Falcon . Tras su flamante designación, la candidata popular a la Comunidad de Madrid usó un coche oficial del grupo popular en la Asamblea de Madrid para arrancar su precampaña. Dotado con conductor, el vehículo s olo estaba a disposición de los diputados regionales del PP o de los miembros del Gobierno de Ángel Garrido, dos circunstancias que no cumplía Díaz Ayuso .

En esta ocasión, la política popular no consideró que se tratase de un error y defendió su actuación al asegurar que "cualquier persona" del partido podía usar el vehículo ya que se trataba del coche de incidencias del PP y al ser del partido puede utilizarlo el Grupo de la Asamblea o cualquier persona del PP.

La polémica del "concebido no nacido"

Pero la inexperiencia política de Ayuso le jugó una mala pasada durante un desayuno de trabajo con los medios de comunicación. Durante su intervención, la candidata popular lanzó una propuesta que pronto se vio producto de la improvisación más que de una sosegada reflexión: anunció que su idea de que "el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar" de manera en que se le tengan en cuenta a la hora de solicitar plaza o tramitar un título de familia numerosa.

Su problema vino cuando fue preguntada por el caso de que el embarazo no terminase felizmente momento en el que aseguró que " todavía no había estudiado qué hacer si se produce un problema durante los nueve meses previos al nacimiento".

Los atascos hacen "especial" a Madrid

El bajo perfil adoptado por el partido y su candidata mientras de desarrolla la campaña para las elecciones generales del 28-A no ha evitado que Ayuso vuelva a protagonizar un nuevo incidente .

"Según ella, "si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid no va a haber atascos, mas que, eso sí, por el día porque esos están por todas partes. No creo que sea motivo de disfrute pero es una seña de identidad de nuestra ciudad, de que la calle siempre está viva ".

A su parecer, "el atasco cuando sales a cenar porque es fin de semana no es el que peor llevas". "¿Qué a mí me gustan los atascos? Evidentemente no, pero forma parte de la vida de Madrid", ha sostenido.