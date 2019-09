Josep Bou, el verso suelto de la Diada que llama españolazo a Casanova y las advertencias de Sánchez con el Brexit

Lo ha dicho tras asistir a la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova con motivo de la Diada: ha ido a la ofrenda de la delegación institucional del Ayuntamiento, y después ha hecho una por su cuenta, pese a que el PP no participa en este acto. Bou se ha emocionado en el acto en el que ha reivindicado "que el nacionalismo no puede tener ni un día más secuestrada la figura de Rafael de Casanova. Y he venido aquí a rescatarla aunque sea con la palabra. Porque este hombre era quien era y dijo lo que dijo. Y dijo algo muy importante y en momentos muy difíciles". Boy ha recordado que cuando "estás rodeado de muertos en las murallas la gente dice las verdades. Y en la calle de Sant Antoni esquina Sant Antoni Abad hizo un escrito, y aquel escrito decía muchas cosas, pero lo más importante era... derramar su sangre por el Rey, que era Carlos III, por su honor, por la patria y por la libertad de todos los españoles". Bou ha recoerdado que Cataluña "nunca quiso separarse de España, nunca".