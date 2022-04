Luis Rubiales: "La Federación no paga comisiones, ojalá haya cada vez más futbolistas como Piqué"

Luis Rubiales explica los audios con Gerard Piqué en los que hablan del contrato de la Federación con Arabia Saudí por la Supercopa

El presidente de la Federación reitera que la actuación es transparente y no se ha hecho nada mal

Luis Rubiales asegura saber la identidad de quien filtró los audios y reconoce que cobra más si Real Madrid y Barcelona están en la Supercopa

Luis Rubiales ha salido a dar la cara por los audios filtrados con Gerard Pique en los que negocian cómo llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha salido en rueda de prensa para explicar su versión de los hechos y aclarar cómo son los contratos que la RFEF tiene con Arabia Saudí, y por qué rechazó un contrato en el que la empresa de Piqué no se llevaba comisión.

Si Gerard Piqué había dado su explicación a través de una rueda de prensa en Twitch, el presidente de la Federación lo hizo ante los medios. El jugador del Barcelona había intentado que el Rey emérito Juan Carlos I intermediase con Arabia Saudí si tenían algún inconveniente con los jeques saudís.

“Lo primero que quiero decir es que tengo una gran indignación por las falsedades que se están diciendo, y un gran enfado porque se estén dando prioridad a las falsedades antes que a lo importante, que es que me han robado de mi móvil información personal. Era importante esperar un tiempo para conseguir de Arabia Saudí hablar del contrato porque es confidencial. Ahora era el momento para dar explicaciones”, empezó Luis Rubiales ante la prensa.

“Se han dicho muchas cosas y poca o ninguna son ciertas. La gestión de la Federación es clara, transparente, limpia, honesta y sobre todo beneficiosa para el fútbol español. Llevo cuatro años al frente y he sufrido continuos ataques, no ha habido una semana en la que no haya recibido ataques, y ahora se están pasando ciertos límites”, explicó el presidente de la Federación.

“¿A quién beneficia todo esto? Yo lo sé y vosotros también lo sabéis. No me ha generado ninguna sorpresa, pero tengo que decir todo lo que se ha hecho, se ha comunicado. El contrato que se ha publicado es un contrato que ya no es el que está operativo. Aparece un contrato que ya no está ni vigente”, continuó Rubiales ante la prensa.

Luis Rubiales entiende las palabras de Simeone

Luis Rubiales aseguró entender "perfectamente" las palabras de Diego Pablo Simeone sobre que convenía más que jugasen la competición el Real Madrid y el FC Barcelona. "Si hubiera leído todo lo que ha salido me hubiera escandalizado, pero estoy abierto a explicar a cualquiera toda la cuestión", puntualizó.

El dirigente cree que se ha creado "un alboroto intencionado" sobre este reparto, que lo considera "más benévolo" con los clubes más modestos que con el conjunto madridista y el blaugrana que si lo hicieran "con los criterios de LaLiga".

"No he recibido queja de ningún club, el primer presidente que me felicitó fue el dueño del Atlético, que estaba encantado. Salvo uno, todos lo estaban, y todos saben de las cantidades porque lo requirió el Valencia. Hay uno que ahora percibiría un mínimo de 2,5 millones por ir y que la última vez que fue recibió 300.000 ó 400.000 euros", remarcó.

"Todo lo que se ha hecho se ha comunicado, esta primicia de un contrato está desfasado, el contrato que se ha publicado de 3 años más 3 ya no está operativo porque en la última Asamblea de 2020 se aprobó una nueva relación que va a ser de 10 años que permite que Arabia pagara 40 millones sin ni tan siquiera ir a jugar allí, en Andalucía y eso permitió la supervivencia de muchos clubes. Aparece un contrato anterior que ya no está ni vigente, esta es la primicia de este medio

¿Cómo fue el acuerdo Federación - Kosmos por la Supercopa en Arabia?

Luis Rubiales quiso dejar clara la relación de la Federación con Kosmos, la empresa de Piqué y Arabia Saudí: “¿Cómo se gestó el acuerdo? Kosmos, la empresa intermediaria, nos propone un cambio de formato de la Supercopa, que yo ya había tanteado en los vestuarios, empiezan a trabajar y hablamos con Arabia Saudí pero también con otros países como China. Finalmente, cuando vienen con un negocio, les decimos que la relación económica no la van a tener con la Federación y que si hay comisión será con Arabia Saudí. La Federación no paga, ni pagará un euro en comisiones”.

“Parece ser que todos los medios dicen que la operación es legal. Si todos están de acuerdo en que es legal, es una explicación de que hacemos las cosas bien. Ya estamos en el plano ético, en el conflicto que pueda haber de intereses. Cada uno tiene su propia palabra y su ética, pero en la RFEF tenemos tres filtros y hemos pasado los tres”, explicó.

Ojalá haya cada vez más futbolistas como Piqué, que son empresarios y tienen otras actividades

“Respecto a Piqué. Siempre he luchado porque los futbolistas tengan algo cuando acaban sus carreras, ojalá haya cada vez más futbolistas como Piqué, que son empresarios y tienen otras actividades. Si la relación económica es de Kosmos con Arabia Saudí, no hay que preocuparse”, apuntó el presidente de la Federación.

¿Cuál es el sueldo de Luis Rubiales por la Supercopa?

Por otro lado, el secretario general federativo Andreu Camps trató el tema del salario del propio Rubiales y las críticas sobre si le pueden favorecer el que vayan unos equipos u otros a la Supercopa de cara a ganar más. "La Asamblea aprobó un sistema retribuido con una parte fija y una variable, en función del conjunto de ingresos y que se puede percibir de una forma lógica o con una visión perversa", aseguró.

Así, dejó claro que en el contrato con Arabia Saudí "no figura que haya una disminución de los cantidades" si no participa un club "de una determinada categoría", como podía ser el caso de que no jugasen el Real Madrid o el FC Barcelona, o ambos. "No se les menciona", advirtió.

Por ello, "hacer asociaciones directas" de esto con un beneficio para Rubiales "está fuera de lugar y no responde a la realidad de cómo se configura el salario". "Se han rechazado bastantes ofertas en el departamento de Marketing de entidades y de dinero que la RFEF no considera adecuadas para su estrategia. Ha habido más cantidad de ingresos de patrocinios que se ha rechazado que esa que se dejaría de percibir y a la que se hace referencia", apuntó.

La Federación rechaza un contrato con Catar porque no había comisiones

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rechazó una oferta de Catar para albergar la Supercopa de España en la que no había comisiones para ningún intermediario ni tampoco penalizaciones por la posible ausencia del Real Madrid o el FC Barcelona, según desveló este miércoles 'El Confidencial'.

El diario digital muestra extractos de esta oferta del país árabe y la firma del presidente federativo Luis Rubiales en un preacuerdo, que no incluía comisiones para ningún agente externo como fue el caso finalmente de Arabia Saudí y el dinero recibido por esa vía por parte de Kosmos, la empresa de Gerard Piqué.

Catar ofrecía 33 millones a la RFEF por albergar la competición por los 40 de Arabia Saudí, pero introducía un aumento del 3 por ciento anual a partir del cuarto año y no imponía ninguna penalización si no acudían el Real Madrid o el FC Barcelona, algo que sí tiene el contrato saudí, con cinco millones por la posible ausencia de cada uno de estos dos clubes.

Gerard Piqué le pide a Luis Rubiales que no se precipite

Gerard Piqué le pidió a Rubiales que no se precipitase en su decisión. "Si ahora cambias y te vas a otro sitio simplemente por el hecho de que esta gente se ha enterado de esto, lo van a utilizar en tu contra, van a decir que te ibas a ir a Arabia Saudí, que ibais a hacer esto y como os han cogido, pues ahora cambiáis de sitio", aconsejó el presidente de Kosmos.

El futbolista del FC Barcelona recomendó al dirigente que tratase de conseguir que le diesen "lo mismo" que lo que había "pactado" (30 millones sin Barça y Real Madrid) y repartirlo "90-10" con los clubes participantes, y luego buscar "un sponsor" para que le pudieran pagar el dinero que tenía previsto ingresar.