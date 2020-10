La Rioja amplía hasta el 29 de octubre las medidas restrictivas y Navarra confina Carcastillo y Cadreita

La portavoz del Ejecutivo de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha acordado la ampliación hasta la medianoche del día 29 de las medidas aprobadas el pasado 16 de septiembre para contener la pandemia de coronavirus en la comunidad y "si es preciso, se endurecerán". Alba ha anunciado, en una rueda informativa, la prórroga de las restricciones para frenar la expansión de la COVID-19, como la recomendación de limitar la movilidad fuera del municipio de residencia y la prohibición de juntarse más de seis personas no convivientes y de vender bebidas alcohólicas a partir de las 22 horas.

La también consejera de Salud ha reconocido que la comunidad " no está en situación óptima ni lo estará" hasta que la incidencia acumulada de la enfermedad se sitúe en 60 casos por 100.000 habitantes o se disponga de una vacuna. La incidencia acumulada se sitúa actualmente en La Rioja en 384,79 casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos catorce días , según los datos publicados este martes por el Ministerio de Sanidad.

Ha pedido a la población que "no se relaje", ni en el colegio, ni en el trabajo, ni con los amigos , porque la transmisión de la COVID-19 y los últimos brotes se han producido en el ámbito social y familiar, por lo que ha recalcado que no se debe "bajar la guardia".

En cuanto a las restricciones que llevan en vigor desde el pasado 17 de septiembre , no se puede estar a menos de 1,5 metros de distancia de otras personas en establecimientos de hostelería, restauración, bares, cafeterías, sociedades gastronómicas o recreativo-culturales, siembre en grupos de menos de seis personas no convivientes.

La Rioja ha contabilizado este miércoles 989 casos activos de coronavirus, 95 más que en las últimas 24 horas; los brotes activos han sumado 27, 2 más, cuyo vínculo epidemiológico es familiar; y no ha variado la cifra de las personas ingresadas, 92, 19 de ellas en la UCI.

Navarra confina Carcastillo y Cadreita

El departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha acordado el confinamiento perimetral de las localidades de Carcastillo (de unos 2.500 habitantes) y Cadreita (de unos 2.000) , debido a los altos niveles de contagio registrados en un momento "delicado" para la comunidad, en la que el martes entraron en vigor nuevas restricciones. Desde la medianoche de este jueves se procederá a una restricción de las entradas y salidas que no respondan a razones de fuerza mayor y dentro del perímetro se mantienen las restricciones que son generales para toda Navarra.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Santos Indurain, en la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno en la que ha avanzado los datos provisionales de positivos por COVID-19 en la comunidad, que ha situado en 378, el 12,5 % de las 3.013 PCR realizadas, lo que ha considerado "preocupante". Y ha calificado de "delicado" el momento actual tanto para Navarra como para todo el país y "por desgracia" también para Europa, ya que "en esto de la pandemia el que nos vaya bien a cada uno depende de que les vaya bien a los demás", puesto que el virus, que tiene un comportamiento "imprevisible y cambiante", no conoce de fronteras.

Respecto a Pamplona, ha indicado que siguen "muy de cerca" su situación, con una incidencia de 779 casos por cada 100.000 habitantes en catorce días, una evolución que ha reconocido que "preocupa". Al ser preguntada sobre la posibilidad de que se proceda a un cierre perimetral de la capital navarra ha indicado que "no cerrar no significa no actuar".