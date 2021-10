La modelo vasca Sarah Loinaz de 23 años, elegida la representante de España en Miss Universo 2021

Nada más recibir el título, la modelo vasca ha publicado una fotografía en su cuenta personal de Instagram en la que mostraba cómo fue el momento exacto en el que la coronaban Miss Universo España 2021: "No me lo puedo creer. Detrás de esta foto hay una historia. Se me cerraron muchas puertas, me caí cientos de veces llegándome a cuestionar todo, PERO decidí levantarme y luchar sin importar las dificultades con las que me iba encontrando en el camino. Cada caída fue una lección".