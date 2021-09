El Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso ha presentado esta semana una Proposición no de Ley (PNL) contra el modelo Muface (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), para que "las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud", según consta en el documento.



Acabar con este modelo de mutualidad de los funcionarios civiles e incorporarlos a la Seguridad Social es una vieja reivindicación del partido morado, aunque no sólo suya: el grupo Más País y el PSC lo han incluido en sus propuestas en sus últimos programas electorales. Aunque la PNL no parece que vaya a salir a delante, ya que el PSOE se ha manifestado normalmente a favor de continuar con el actual modelo de Muface.