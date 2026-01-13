Las protestas en Irán podrían dejar ya 2.000 muertos: la represión incluye asesinatos brutales de jóvenes como Amir

Robinia Aminian, la estudiante de 23 años que fue asesinada con un tiro en la cabeza durante las protestas contra el Gobierno de Irán

España reacciona contra la represión en Irán. El Ministerio de Exteriores ha convocado a su embajador para trasladarle su condena. Podrían ser más de 2.000 los manifestantes asesinados, aunque es difícil conocer lo que realmente ocurre por la falta de periodistas sobre el terreno y el apagón de Internet decretado por el régimen de los ayatolás.

El que aumenta la presión sobre Irán es Estados Unidos y lo hace perjudicando a un tercer actor importantísimo en el tablero internacional, a China. Donald Trump pone aranceles del 25% a los países que tengan negocios con los iraníes y ahí es donde entran los chinos. Pero más allá de estas presiones comerciales, Washington tiene dos opciones sobre la mesa; seguir con la vía diplomática o pasar a la acción militar.

¿Qué podría decidir el presidente? Sara Canals, periodista de 'Informativos Telecinco' en la capital de EEUU, apunta que, tal y como indica el 'Wall Street Journal', "el vicepresidente J. D. Vance estaría intentando convencer a Trump de que opte por la vía diplomática y la Casa Blanca estaría estudiando una oferta iraní de última hora que incluye, entre otras, limitar su programa nuclear". Sin embargo, según precisa también el medio citado, "el presidente se inclina por nuevos ataques" y, de momento, ya hemos visto la primera respuesta, la primera acción, contra el régimen iraní, estos aranceles del 25%. Hoy Trump se reúne con sus asesores y en este encuentro toda todas las opciones siguen estando sobre la mesa.

Los iraníes que siguen apoyando a la República Islámica creen que todo está orquestado por Estados Unidos

Los pocos vídeos que escapan a la censura del régimen iraní nos indican que las protestas no han cesado y que las fuerzas de seguridad continúan reprimiéndolas con violencia. Camiones con cadáveres siguen llegando a las morgues. Los fallecidos suman 650 según unas fuentes. Según otras, superan los 2.000.

Un primo de Amir denuncia cómo asesinaron a este adolescente: "Le dispararon en el corazón y, cuando estaba exhalando su último aliento, le golpearon con las culatas de sus armas hasta que su cerebro quedó esparcido por el suelo".

Los iraníes que siguen apoyando a la República Islámica creen que todo está orquestado por Estados Unidos. Los que abandonan el país cuentan que la situación económica es insoportable. En una entrevista, el hijo del sha, Reza Pahlaví, asegura que varias figuras clave entre los gobernantes iraníes están cargando sus aviones para escapar del país. En Europa, el canciller alemán Friedrich Merz calcula que estamos viendo los últimos días, o como mucho semanas, del régimen de los ayatolás.