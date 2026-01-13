Gonzalo Barquilla 13 ENE 2026 - 17:10h.

Cinco pacientes recibieron dosis seis veces superior de quimioterapia en Burgos; dos fallecieron y uno sigue crítico

Carmen Beata explica la gravedad de alterar la dosis de un tratamiento de cáncer de un paciente: "Si en vez de 10, le doy 15..."

Compartir







Un error cometido en la Farmacia del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) provocó que cinco pacientes con cáncer recibieran en diciembre una dosis de quimioterapia seis veces superior a la indicada por Oncología Médica. Como consecuencia, dos de ellos fallecieron.

Según fuentes oficiales del hospital, las muertes se derivaron directamente de la administración del fármaco. Además, informaron que se mantiene un seguimiento estrecho de los tres pacientes que sobrevivieron: uno continúa en la UCI, otro en planta y el tercero ya ha sido dado de alta y se encuentra en su domicilio.

PUEDE INTERESARTE El Hospital de Denia amputó la pierna a un paciente por un diagnóstico erróneo: le indemnizarán con medio millón de euros

En un comunicado, el hospital ha detallado que el 18 de diciembre se detectó "una toxicidad inesperada" en estos cinco pacientes oncológicos. Aseguran que se trató de un fallo humano y que la gerencia asume la responsabilidad sin señalar a ningún miembro del personal. El incidente ha afectado únicamente a estos pacientes.

Una investigación interna

Desde el HUBU han precisado que, tras conocer lo sucedido, se inició de inmediato una investigación interna para esclarecer las causas y que se han revisado los protocolos de actuación con el objetivo de reducir riesgos y minimizar la posibilidad de errores similares.

PUEDE INTERESARTE Condenan en Madrid a una auxiliar de enfermería por la muerte de un anciano al darle la medicación equivocada

También han subrayado que han mantenido comunicación constante con las familias y los pacientes, proporcionándoles información completa, explicaciones detalladas y acceso a los recursos y servicios jurídicos del centro. Tanto la Consejería de Sanidad como el hospital lamentan profundamente el fallecimiento de los dos pacientes y han expresado su deseo de una pronta recuperación para los otros tres afectados.