La nueva boca del volcán de La Palma emite humo rosa y piroclastos

"No tenemos ningún mecanismo para que esto cambie. Estamos a merced del volcán ", ha proclamado Torres, quien ha añadido que esta es una cuestión que "no está en manos del ser humano" y que "cada noche nos acostamos con el deseo de que pare ya", pero eso "lo decidirá el volcán".

El presidente canario ha subrayado que no hay síntomas que anuncien que la erupción vaya a finalizar, entre otras cuestiones porque la medición efectuada ayer martes de las emisiones de dióxido de azufre se fue hasta las 7.000 toneladas. "No podemos hacer previsiones", ha indicado Torres, pues aunque pueda considerarse técnicamente "estabilizado", el proceso eruptivo "no está cerca de su final" y existe "la amenaza de que ese poder destructivo aumente en próximos días".

"Ni estamos cerca del final ni sabemos la rudeza, la crudeza y el daño que provoque... no podemos decir si entrará o no en el casco de La Laguna", ya sea total o parcialmente o si pasa de largo. "Ojalá las coladas se dirijan al mar y no causen más daños en zonas habitadas y agrícolas, pero son solo deseos. No podemos hacer nada por reconducir la lava", ha añadido Torres.