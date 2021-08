Esta nueva sanción se enmarca dentro de las medidas medioambientales que inspiran la nueva norma. "El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes o al medioambiente" afirma la nueva ley, lo que puede conllevar multas de hasta 100 euros a los coches estacionados en doble fila o a los que mantengan el motor encendido mientras están detenidos (esto no aplicaría a los atascos o las paradas en semáforos y pasos de peatones).