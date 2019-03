Pablo Iglesias cara a cara con Piqueras: "Comparar el 1-O con el 23F es tomar a la gente por idiota"

Pero el tema mollar de la campaña será Cataluña y ahí no ha habido sorpresas. No cree Iglesias que hubiera ni sedición ni rebelión el 1-O. " El 1 de octubre no hubo una insurrección La gente que lo compara con ello que hace es tomar a la gente por idiotas. No quiero que Cataluña se vaya de España, es un conflicto político. Quien piense que eso se resuelve con cárcel o palos, no entiende.Cuando se votó elEstatut los independentistas no llegaban al 20%, ahora están en el 50%. Fue una gran torpeza del PP a la hora de resolver el conflicto".