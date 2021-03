Pablo Iglesias: "Lo que Ayuso llama libertad es la libertad de no cumplir la ley"

“ Lo que Ayuso llama libertad es la libertad de no cumplir la ley. Libertad no es desobedecer la Constitución, las leyes”, ha denunciado, explicando que, en la lucha contra la pandemia “no podemos ser una comunidad desobediente”.

Eso es lo primero que haría en la lucha contra el covid, ha explicado, denunciando que no puede ser “que todas las CCAA arrimen el hombro todas juntas en los espacios de cogobernanza y que Madrid siempre sea el que no cumple la ley; que diga aquí vale todo, que pueden llegar millones de franceses o se puede salir por Núñez de Balboa sin mascarilla”.

En segundo lugar, ha señalado que el Gobierno de Ayuso no ha dado ninguna ayuda a empresas y hosteleros, frente a los 7.000 millones destinados por el Gobierno. Proteger al sector y apoyarlo es algo que considera fundamental en lo referido a la crisis provocada por el covid, e insiste en que las palabras de Ayuso en su último acto lanzando un abrazo a la hostelería se quedan solo en eso: “Palabras son razones y obras son amores. Cero euros. La única comunidad autónoma que no ha dado dinero a la hostelería. Nosotros, sin embargo, 7 mil millones de euros, y la política de ERTE que ha salvado a muchísimos trabajadores, y los fondos europeos que el PP boicoteó”, ha dicho, recriminando la política de Ayuso: “Os quiero mucho pero no os doy ni un euro”.