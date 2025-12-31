Un joven mata a su padre durante una discusión en Fuenmayor en La Rioja

Un joven presuntamente ha matado este miércoles a su padre durante una discusión

Un joven ha matado presuntamente a su padre durante una discusión en el municipio riojano de Fuenmayor, han indicado a EFE fuentes cercanas a la investigación. La discusión se ha producido durante la tarde del último día del año en este municipio, de unos 3.300 habitantes y situado a unos 10 kilómetros de Logroño, que está desolado.

El joven actuó en medio de una discusión de sus padres

Según varios testigos, los hechos se han producido en el ámbito familiar, cuando el matrimonio ha mantenido una fuerte discusión y el hijo, un joven de en torno a veinte años, ha intervenido de la forma más trágica posible, según informan medios locales. El joven habría acuchillado a su padre, causándole una herida mortal en el cuello.

Al lugar de los hechos han acudido equipos de criminalística y del Instituto Armado de La Guardia Civil.