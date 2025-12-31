Desaparecida una persona en un alud en el Valle de Bielsa en Huesca

El aviso se ha enviado desde el refugio de Urdiceto por otro montañero, que ha bajado al refugio para dar la alerta.

Los riesgos del esquí de montaña: Claves para salvar la vida en caso de un alud

Compartir







El 112 Aragón ha recibido esta tarde a las 20.00 horas un aviso de que un alud ha atrapado a una persona que practicaba raquetas en la zona de Urdiceto, en el Valle de Bielsa en el Pirineo Aragonés, según ha informado el Gobierno de Aragón.

El aviso se ha enviado desde el refugio de Urdiceto por otro montañero, que ha bajado al refugio para dar la alerta. La Guardia Civil de Montaña, se ocupa del operativo de rescate, estima que tiene unas tres horas caminando hasta la zona.