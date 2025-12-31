Muere un hombre de 57 años tras ser arrollado por el Cercanías en Málaga

Debido al suceso, se ha visto interrumpida la circulación por ambas vías entre Málaga y Los Prados

Un hombre de 57 años ha sido arrollado cerca del apeadero de Los Prados en Málaga, concretamente a unos 600 metros junto al punto limpio de la zona, según han informado a EFE fuentes del centro de emergencias 112.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado los servicios sanitarios y la Policía Nacional, aunque no han podido hacer nada por la víctima y, hasta el momento, se desconocen las circunstancias que rodean el hecho.

Debido al suceso, se ha visto interrumpida la circulación por ambas vías entre Málaga y Los Prados, afectando a los trenes de media distancia y cercanías, aunque en breve se iba a establecer la circulación.