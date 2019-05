El pactómetro nos vuelve locos: Valls tiende la mano a Colau y Carmena no tira la toalla

Los ganadores y perdedores de las elecciones del y comienzan las estrategias. Mientras, los ciudadanos se vuelven locos. A saber. Solo en las últimas 24 horas hemos sabido que Manuela Carmena, que en la misma noche electoral dijo aquello de que no iba a ser alcaldesa y que se retiraba de la política, no tira ahora la toalla y reivindica que. No lo hizo en 2015 y gobernó, le ha contestado el PP, no sin razón. El tema de que gobiernen los ganadores siempre surge... cuando los ganadores no suman, da igual el partido.