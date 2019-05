Amarga victoria del PSOE: Los ganadores y perdedores de la batalla del 26M

La batalla del 26M dejó ganadores y perdedores y una amarga victoria del PSOE . Fue una batalla sangrienta en la que la izquierda propinó a una derecha dividida golpe tras golpe, hasta que llegó Madrid y se rebeló. Y Casado, que durante toda la jornada fue un cadáver político vio cómo 'in extremis' dos de sus grandes apuestas, Almedia y Ayuso se apoderaban del trono de hierro de la capital, Madrid. El PP no será capaz de gobernar sin Ciudadanos.

Grandes perdedores son los dos partidos nuevos que se han vuelto viejos de repente, como Ciudadanos, que no logra el sorpasso al PP, y Unidas Podemos, que ha visto cómo sus alcaldías emblema salían derrotadas. Solo Kichi se salvó de la quema huyendo de Iglesias y de su marca. Colau también cayó aunque con un gran resultado. Y los barones del PSOE como Page y Vara se revitalizan. Borrell , por su parte, demostró ser el mejor candidato y arrasó camino de Europa. La experiencia (nada menos que expresidente del Parlamento Europeo y ministro de Exteriores) en este caso fue un grado.

LOS GANADORES DE LA NOCHE

Sánchez logra que el PSOE tiña España de rojo

Las elecciones municipales, autonómicas y europeas de este domingo han arrojado una victoria amarga para el PSOE, que ha sido el partido más votado en los comicios locales y europeos y t ambién en 10 de las 12 comunidades autónomas que estaban en juego , pero ha visto escapar el gobierno de la Comunidad de Madrid y corre el riesgo de perder Aragón si el PP pacta con Ciudadanos y Vox. Apenas un mes de ganar las elecciones generales, el PSOE ha revalidado su liderazgo en términos aritméticos en otras dos citas de ámbito nacional, con mejor resultado en las europeas que en las municipales, donde con una participación del 65,21 por ciento, los socialistas han tenido 6,63 millones de votos. Sánchez ha logrado algo que el PSOE creyó imposible no hace pocos años: aniquilar a Pablo Iglesias y convertirse en el gran referente de la izquierda.

Page y Vara, lo barones del PSOE a la antigua usanza

Page y Vara se han convertido de nuevo en los amos de sus territorios gracias a sus mayorías absolutas. Ya no necesitarán las muletas de nadie gracias al desplome de Unidas Podemos. Ambos, paradójicamente, representan al PSOE de antes de Pedro Sánchez, también esto un aviso a navegantes.

Los independentistas logran su objetivo, pero Puigdemont gana a Junqueras

Borrell, sin rival en las elecciones europeas

En las elecciones europeas, con una participación del 64,31 por ciento (10 puntos menos que en las generales) el PSOE ha tenido 7,34 millones de votos, cerca de los 7,5 de las elecciones generales. En las municipales, con una participación del 65,21 por ciento, los socialistas han tenido 6,63 millones de votos. El resultado son 20 escaños en el Parlamento Europeo que permitirán a los socialistas españoles ser el grupo más numeroso dentro de los socialdemócratas europeos. Y mucha culpa la tiene su candidato, Borrell, un hombre preparado, experto en Europa y que siempre ha tratado a los electores como si estos fueran adultos. Se vio en los debates, donde muchas veces no podía creer lo que oía.

Kichi arrasa alejándose de Podemos

Kichi fue el más inteligente de los alcaldes del cambio al decir aquello de que la gente que les había votado quería ver que eran como ellos. Se negó a ver como normal el casoplón de Iglesias, al que afeó su conducta de predicar pero no dar trigo. Y se separó de él sin matices. Los andaluces se lo han demostrado. "Cádiz no es una ciudad de derechas y hoy lo hemos vuelto a demostrar", ha dicho el alcalde de Cádiz que presumió de haber parado a los fachas. Con sus 13 concejales se queda a solo un concejal de alcanzar la mayoría absoluta.

Albiol fue por libre y no le fue mal

El presidente del PPC y ex alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ganó en Badalona. Con 11 escaños, de los 27 a elegir, Albiol no consigue la mayoría absoluta en el consistorio, pero sus resultados, después de haber ido por libre han sido espectaculares.

Almedia y Ayuso salvan a Casado

Revilla reina en Cantabria

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, continuará al frente del Gobierno regional tras haber ganado el PRC las elecciones autonómicas por primera vez en su historia, obteniendo 14 diputados de un total de 35, y para formar gobierno ha asegurado que hablará "con todos" menos con Vox con el fin de alcanzar un pacto "estable" para los próximos cuatro años, aunque ya ha advertido que no admitirá "imposiciones inaceptables".

Revilla, que ha concurrido este 26 de mayo por décima y última vez a las elecciones regionales, ha destacado el resultado "espectacular e increíble" logrado por el PRC, no sólo porque ha subido dos diputados, de 12 a 14, sino porque ha superado "el techo de los 115.000 votos" --en concreto ha pasado de los 121.000--, un resultado que ha agradecido a los cántabros pero que, ha dicho, no le ha supuesto "ninguna sorpresa". Su carisma y su permanente incursión en la televisión han ayudado.

LOS GRANDES DERROTADOS

Unidas Podemos y las Mareas naufragan

Pero, además, ha perdido por el camino multitud de diputados en buena parte del resto de autonomías. Cabe reseñar los resultados en Castilla y León, donde pasa de 10 a 1 escaño; en Murcia, de 6 a 2; en Aragón, de 14 a 5; en Navarra, de 7 a 2; o en Canarias, de 7 a 4. Podemos ligó sus resultados de este 26M con la integración en un futuro Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el propio Pablo Iglesias dijo al inicio de la campaña que del resultado de estas elecciones iba a depender en buena medida que hubiera "un Gobierno de izquierdas de verdad". Ahora lo tiene más difícil que nunca para exigir nada. Por cierto, Pablo Iglesias no dio la cara.

Colau pierde el Ayuntamiento

Ada Colau no ha podido revalidar su mandato al frente del Ayuntamiento de Barcelona, ni siquiera con su campaña youtuber. Pero sus resultados no han sido ni muchos menos malos. Empatada con ERC no ha podido con el impulso de los independentistas ni la recuperación del PSC. Aceptó su derrota con deportividad.