Sánchez: "Me preocupa que se haya colonizado, por parte del espacio conservador, el discurso de la ultraderecha"

“A mí me preocupa que se haya colonizado, por parte del espacio conservador, el discurso de la ultraderecha en el resto de formaciones políticas conservadoras. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Hay dos cosas que a mí me gustaría compartir con los telespectadores. La primera es que todas las encuestas, con más o con menos distancia, lo que dicen es que el PSOE va a ser de nuevo, por tercera vez este año, la fuerza política más votada. En segundo lugar, que hay en torno a dos millones de españoles y españolas que no tienen claro qué hacer el próximo 10 de noviembre. No saben si votar, o si van a votar no saben exactamente a quién votar. A mí me gustaría compartir con ellos la reflexión que les he hecho: España necesita un Gobierno fuerte. Yo entiendo que estén cansados y hasta incluso que tengan dudas sobre la valía o el valor que pueda tener su voto. Lo tiene y mucho. Porque no son menores los desafíos y las amenazas que tiene España. No son pocas tampoco. Solamente un Gobierno fuerte va a poder hacerle frente a esos desafíos y esas amenazas. Y si uno mira lo que hay ahora mismo en el panorama político español, solamente el PSOE garantiza tres cosas fundamentales: un proyecto político; equipo para poder llevarlo a cabo; y en tercer lugar, una presencia territorial que no tiene ninguna otra organización para vertebrar nuestro país.