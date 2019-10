Sánchez reta a Torra: "Debe hablar con el resto de catalanes"

"Si con Rajoy se triplicaron los independentistas, imagínese con estos tres (en referencia a Casado, Rivera y Abascal)"

Señala que menos mal que es el PSOE el que está en el poder con la crisis catalana

Llama a los indecisos a apostar por el PSOE porque el independentismo quiere un Gobierno débil

Dos frases han retumbado en la entrevista de Sánchez con Piqueras. "Menos mal que estamos Gobernando ahora nosotros", en referencia a la crisis catalana y "si con Rajoy se triplicaron el número de independentistas imagínese con estos tres (en referencia a Abascal, Rivera y Casado). Lo demás fue recordar a Torra que no tiene la mayoría social y sí una gran fractura social y pedir el voto para tener un Gobierno fuerte y no débil, "como quieren los independentistas".

Porque Cataluña y las elecciones han centrado la entrevista de Piqueras con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Más cuando la división de la sociedad catalana ha sido evidente más que nunca este fin de semana. Barcelona ha sido escenario de dos grandes manifestaciones. Una, el sábado, la de los independentistas, en protesta por la sentencia del Supremo, que acabaron como ya es habitual con disturbios por la noche y otra el domingo de los constitucionalistas en la que no hubo ningún altercado. De hecho, hoy mismo los CDR han bloqueado los accesos a la estación de Sants de Barcelona con cánticos como "Cataluña antifascista" y "prensa manipuladora". Las manifestaciones no cesan desde la sentencia ante el hartazgo generalizado y el temor a que algo grave ocurra crece. Sánchez ha dejado claro que "los servicios de inteligencia están investigando" y que la violencia no va a quedar impune.

Ha sido, pues, la de este fin de semana, la imagen de las dos Cataluñas, esas que los independentistas niegan que exista porque solo conciben una. Tachan de manipuladores a los que evidencian que hay fractura en las calles y en las familias como consecuencia de un procés que no termina y que, pese a todo, pierde fuelle. De hecho, el concejal de Barcelona Jordi Rabassa, de Barcelona En Comú -el partido de Ada Colau-, ha pedido este lunes a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña que abandone Via Laietana. Nada más y nada menos, y eso después de que el Ayuntamiento de Barcelona haya tenido claro dónde posicionarse entre el Tribunal Supremo y los condenados por sedición: con los condenados.

¿Esto tienen solución? Sánchez considera que no hay una salida basada en la autodeterminación y ha dejado claro que "los catalanes están cansados de este bucle", señalando que el gran problema que afronta hoy Cataluña es "la crisis de convivencia. Por eso Torra tiene que hablar con la otra parte de Cataluña. Las grandes víctimas del independentismo son los catalanes".

Sánchez ha vuelto a defender el diálogo dentro de la ley, del Estatuto y de la Constitución, pero nada que tenga que ver con la violencia y la unilateralidad. Es decir, lo contrario de lo que desea Torra, que quiere hablar sí, pero del derecho a decidir. "La mayoría de catalanes no quieren la independencia. Hay que ser leales a la sociedad a la que se deben y a la Constitución", ha exigido Sánchez a Torra.

La gran paradoja es que ante la mayor crisis de seguridad en la historia reciente de Cataluña el president de la Generalitat defiende más a los violentos que a los Mossos, incapaz de reconocer sus actos vandálicos mientras que la ANC los defiende para dar visibilidad a la situación en Cataluña. "Torra ha equiparado a los violentos con los Mossos, la Guardia Civil y la Policía, y estos han protegido a los catalanes contra los violentos poniendo en riesgo su integridad física. Torra debería solidarizarse con ellos", ha explicado un Sánchez que ha destacado "la coordinación del Estado, también de los Mossos".

No ha perdido la ocasión el presidente en funciones de recordar que los motivos de esta sentencia son "consecuencia de la etapa del gobierno del PP" y ha defendido la postura del gobierno. "Creo que la templanza es señal de fortaleza, el Gobierno hace lo que tiene que hacer aunque lo está haciendo solo". Y ha criticado a los partidos de la oposición y su escasa visión de Estado, algo recurrente de los presidentes del Gobierno que olvidan esa frase en la oposición. "Ellos dijeron que iban a ser leales, pero deberían reflexionar y pensar lo que hizo el PSOE. Les pido lealtad con el Estado. Hablamos del respeto a la integridad nacional y a la soberanía".

Respecto a cogerle o no el teléfono a Torra, Sánchez ha reiterado que "debe hablar con el resto de catalanes y condenar la violencia de forma categórica", porque "menos de la mitad de catalanes quiere la independencia. Cuando se habla de un problema de democracia, no hay una mayoría que quiere la independencia. No tienen mayoría social", le ha recordado.

Desde la oposición piden insistentemente medidas de mayor dureza para afrontar esta grave crisis. Casado pide que se active la Ley de Seguridad Nacional, Rivera el 155 y Abascal, el estado de excepción. Pero el presidente se muestra contrario a ello. Desde el PSOE se habla de Piñeira o Hong Kong como ejemplos de que la dureza contra los manifestantes es contraproducente. "Si con Rajoy se triplicaron los independentistas, imagínese a estos tres al frente del Gobierno", ha recalcado.

"Hemos dicho a la Generalitat que actuaremos con firmeza, pero hay que decirles a la oposición las condiciones para aplicar el 155. Por eso necesitamos un gobierno fuerte porque los independentistas quieren un gobierno débil", ha señalado uno y otra vez con la mente puesta en los indecisos.

Respecto a la subida de Vox, Sánchez ha destacado que lo que realmente le preocupa es "que el discurso de la ultraderecha coloniza la derecha. Las encuestas dicen que el PSOE va a ser la tercera vez que va a ganar las elecciones. Hay dos millones y medio de personas que no saben a quién votar". Sánchez les ha dirigido su mensaje. "España necesita un gobierno fuerte. Entiendo que estén cansados y piensen en la valía de su voto, pero solo el PSOE garantiza un proyecto, un equipo y presencia territorial que no tiene otra organización".

No se ha pasado por alto uno de los temas de la semana, nada menos que la exhumación de Franco, que según las encuestas está empujando más a Vox que al PSOE. De hecho, el partido de Abascal, que considera a Sánchez un profanador de tumbas podría ser ya tercera fuerza, aunque el 28A también anticipaba muchos escaños y no fueron tales.

Sánchez ha contestado a Vox recordando a Blas Piñar, Fuerza Nueva, y siempre tuvieron algo de representación. "El perdón no es olvido. Hay familiares que buscan los restos de sus seres queridos. En El Valle de los Caídos están ahora las víctimas y no el verdugo. Es una gran victoria de la democracia aunque para los que no lo consideran como propia".

De hecho, el presidente en funciones se ha comprometido a dignificar El Valle de los Caídos, exhumar los restos de las fosas porque "eso no es abrir heridas, sino cerrarlas".

"Hemos defendido un Gobierno progresista, coherente y estable"

Piqueras ha recordado a Sánchez que los partidos que pudieron formar gobierno y no lo hicieron caen, en especial, Ciudadanos, pero también Podemos y PSOE. Y ha preguntado a Sánchez por qué convocó elecciones sabiendo que llegaba una sentencia. "Yo no convoqué elecciones sino que como no había gobierno hubo elecciones. Siempre hemos defendido un Gobierno progresista que apostara por la cohesión social, que luchara contra la desigualdad o la violencia de género. Y un gobierno coherente. ¿Se imagina ahora un gobierno con Podemos criticando la sentencia, o defendiendo el derecho de autodeterminación? Eso habría resentido la gobernabilidad. Y la estabilidad era otro reto". Por eso pidió al resto, dice Sánchez, "que facilitaran la abstención".