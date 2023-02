Irene Montero: "Soy consciente del dolor y la indignación por las decisiones judiciales y la bajada de penas"

Algunos hablan de un supuesto pacto del PP y el PSOE . Sobre esta posibilidad, la ministra ha destacado: " Quiero pensar que no y trabajo para que tengamos un acuerdo. Tenemos una discrepancia fuerte en torno al consentimiento. Ese es mi principal objetivo ahora, proteger el consentimiento como centro de la ley, no volver al modelo basado en la violencia o la intimidación, en el que se ponian sobre los cuerpos de las mujeres ese calvario probatorio, de tener que probar con las heridas que te habías resistido lo suficiente. Espero que podamos resolver las discrepancias".

Desde el PSOE dicen que no hay problema con el consentimiento , pero la ministra no opina lo mismo: "Lo cierto es que yo creo que tienen una presión muy fuerte con esta ofensiva contra la ley de la derecha judicial, de la derecha política, de la derecha mediática y, efectivamente, sí tenemos una discrepancia sobre el consentimiento. Y mi principal objetivo es que mantengamos que es agresión sexual cualquier acto sexual sin consentimiento. Por tanto, que dejemos de preguntar a las mujeres si se resistieron lo suficiente, si tienen marcas en su cuerpo de la violencia ejercida, si gritaron y que la pregunta que le hagamos sea '¿consentiste?'. Y además, que la pregunta no solo sea para la víctima, sino que sea también para el agresor: '¿usted se aseguró de que había consentimiento?'.

A la pregunta de qué le parece lo que ha dicho el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ha asegurado que Unidas Podemos no tiene conciencia de política de Estado, al no acudir ninguno de sus miembros a Rabat, Montero ha dicho: "Como ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no se daban las condiciones claramente para que nuestro espacio político participase en esta cumbre. Y el motivo tiene que ver fundamentalmente con ese cambio de posición unilateral del PSOE respecto al Sahara que hemos dicho muchas veces, de forma contundente, que no compartimos".