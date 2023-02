Pedro Sánchez, entrevistado por Pedro Piqueras: "El caso de Sallent, como padre, me parece dramático"

Pedro Sánchez asegura que "en el esquema de juego de la ultraderecha, las cosas no han cambiado. "Continúan alimentando los problemas, el odio, la crispación... En definitiva, pescar en río revuelto. Pero sí han cambiado dos cosas: la primera, es el candidato. Entiendo que el señor Abascal, después del rapapolvo que se llevó en la primera moción de censura, pues no se atreva a presentarse como candidato. Y la segunda tiene que ver con la posición del PP. Porque con el señor Casado el PP votó que no a esa moción de censura. Y con el señor Feijoó, el PP va a pasar a la abstención. Recuerdo que el señor Casado entonces dijo aquello de 'no es que no nos atrevamos, es que no queremos ser como ustedes'. Creo que hoy lo que está claro con la abstención es que no se atreven a rechazar esa moción de censura por parte de Vox", ha detallado.