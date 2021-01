Los profesionales sanitarios piden un confinamiento total, "corto, estricto e intensivo" para frenar al covid

Todo ello, ha argumentado, desembocará en "una situación muy límite", no solo en Cataluña sino también en otros puntos de España. " No estamos haciendo una defensa gremial, que sería legítima ", ha apostillado, sino haciendo una petición con la esperanza de "ser oída" ante la llegada de unos días "críticos" que pueden derivar en el colapso del sistema.

El presidente de los médicos barceloneses ha señalado que "no somos ricos, no somos Alemania, pero no somos pobres", por lo que se niega a creer que "en unos presupuestos del Estado no puedan haber partidas para compensar de una manera justa a los sectores más afectados" por un confinamiento "corto, estricto e intensivo".