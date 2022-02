El teniente general Francisco Gan, sobre la guerra de Ucrania: "No creo que estemos ante el inicio de una guerra mundial"

Hace días que estalló la guerra entre ambos países. Una superpotencia militar y nuclear ataca a un país vecino, que no cuenta con el mismo arsenal que su contrincante. Lo cierto es que no se sabe cuánto puede durar, pero sí que puede llegar a ser muy dañino. De hecho, "ya lo está siendo", admite el general Gan. "No es el concepto de un empleo quirúrgico de la fuerza. Está siendo un proceso de destrucción sistemático, porque está afectando a infraestructuras críticas, puertos, aeropuertos, instalaciones de almacenaje de carburantes, gasoductos…", añade.