Teresa Rodríguez e Irene Montero 'a navajazo limpio': del "la política no para" al "yo tengo curro al que volver"

"La política no para". Esta frase de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en relación a la expulsión del grupo parlamentario de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez por incurrir en transfuguismo mientras está de baja por maternidad ha provocado una guerra total entre Teresa Rodríguez e Irene Montero. "Creo que ustedes saben porque yo he tenido dos embarazos muy seguidos y asumiendo responsabilidades políticas, pues la política no para mientras estamos de permiso. También es lo que yo viví en los dos permiso de maternidad y es cierto, es muy triste la situación de diferencias no ha frenado por ninguna de las dos partes en estos meses en los que Teresa estaba fuera y es algo triste", ha señalado Montero.

Las palabras de Irene han provocado una reacción inmediata de Teresa Rodríguez que ha contestado en Twitter asegurando que no se esperaba que precisamente la ministra de Igualdad defendiera que se la expulse mientras está de permiso tras ser madre "porque a ella la derecha también la ha atacado mientras lo estaba". "Pensaba que la sororidad era una línea roja, un consenso incuestionable entre las que nos llamamos feministas, una solidaridad de género que va más allá de nuestras posiciones políticas, pero no", ha remarcado en Twitter. Y no paraba ahí. Tengo la "tranquilidad" de haber apoyado a Montero "siempre que la han atacado desde el Patriarcado. Lo seguiré haciendo, no por ella sino por mí y por mis hijas y por las hijas de todas", ha remachado. No solo eso. Teresa criticaba que Montero usara el argumento de cualquier empresario para echar a una trabajadora. "Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora 'la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle. Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!"