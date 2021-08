Última hora del coronavirus | Los Mossos denuncian “falta de recursos” tras un nuevo fin de semana de macrobotellones y violencia

08:58 H La ministra principal de Escocia en aislamiento por contacto con un positivo en coronavirus

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado que ha decidido ponerse en aislamiento por estar en contacto con un positivo en coronavirus en el mismo día que la región ha notificado un nuevo récord de casos diarios. "Me han notificado que he estado en contacto con un positivo en coronavirus. En consecuencia, y de acuerdo con las reglas, me aislaré en espera del resultado de una prueba PCR", ha dicho en su cuenta de Twitter.