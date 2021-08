Última hora del coronavirus | Nueva York ensaya el certificado covid para entrar a restaurantes y gimnasios

La actualidad del coronavirus, hoy 18 de agosto, llega marcada por el anuncio de que Estados Unidos planea que casi todos sus ciudadanos deben recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra la covid-19 ocho meses después de haber sido inmunizados, una nueva fase en la campaña de vacunación que podría comenzar a mediados de septiembre, según dieron a conocer los medios locales The New York Times y The Washington Post. Además de una dosis de refuerzo para evitar que haya una pérdida de inmunidad y frenar la variante Delta del covid-19 la capital estadounidense ensaya la implantación del certificado covid para entrar a restaurantes, bares, teatros y gimnasios. Se implantará obligatoriamente el 13 de septiembre.

Mientras, en España la incidencia cae ya por debajo de los 400 casos por 100.000 habitantes, pero se han notificado otras 144 muertes en las últimas 24 horas. Además, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado otros 14.336 nuevos casos.