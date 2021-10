El final de 31 noches sin dormir: Evacuados en los últimos metros de la colada

"Se lleva mal, mal, esta noche y las otras noches. No se puede dormir, ni nada. No he dormido ni un día desde que reventó el volcán, las noches las he pasado sentando viendo la televisión", relata a Efe, con aplomo. Pero cuándo le preguntan dónde irá a partir de ahora, el hombre se quiebra: "Donde me manden... vamos a ver... a ver lo que hay", dice, con los ojos encharcados.