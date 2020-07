Descongelar pescado: sacarlo 12 horas antes y dejarlo en la nevera en un plato

Comprar una buena pieza de pescado y no tratarla como se merece puede terminar con su sabor, textura y valor nutricional. También puede poner en peligro nuestra salud: existen distintos tipos de parásitos y enfermedades que se propagan a través de este tipo de alimentos y que deben evitarse a toda costa. Por eso es tan importante saber cómo descongelar pescado de forma adecuada y cuál es la mejor forma de hacerlo. Existen vías alternativas para cuando no dispongas de mucho tiempo y necesites descongelar pescado rápido. Toma nota de estos consejos para que este proceso se desarrolle de la forma más óptima posible. ¿Cuál es la mejor forma de descongelar pescado? Y, en caso de que tengamos prisa, ¿cómo descongelar pescado rápido?

Conoce la mejor forma de descongelar el pescado

Es importante tener en cuenta no solo el proceso de descongelación, sino también el de congelación, tan importante como el anterior. A no ser que compremos el producto ya congelado, conviene tener en cuenta los consejos que nos transmite el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar: cuando vayamos a congelar un producto, es mejor que lo hagamos en porciones pequeñas. De esta manera, la congelación será más rápida y conllevará menos riesgos alimentarios. Esto no solo facilita su congelación, sino que también permite una mejor organización de las raciones.