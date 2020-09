Los colegios y guarderías suman más de 100 brotes en la vuelta al cole

Han pasado 6 meses sin clase y hoy, por fin, casi dos millones de niños vuelven al cole en Cataluña y Murcia. Solo en la Comunidad catalana abrirán sus puertas cerca de 5.500 centros educativos, de todos ellos, solo dos han tenido que retrasar su apertura. Uno de ellos en el municipio barcelonés de Sant Vicenc dels Horts, el positivo de una de sus profesoras puso a toda la plantilla en cuarentena y no recibirá a los alumnos hasta el próximo jueves. Algo parecido ocurrió en una escuela de Munguía, en Vizcaya . Varios profesores dieron positivo en las pruebas PCR y se cancelaron las clases que hoy se han retomado.

Las incidencias detectadas en los colegios desde el arranque del curso escolar a causa de la covid-19, entre alumnos y docentes principalmente, suman ya más de cien pero siguen siendo minoría respecto a los más de 28.000 centros educativos no universitarios que existen en España. Y la OMS advierte, lo peor está por llegar.

Galicia: cierra el colegio Calasancia de Pontevedra

En Galicia, las autoridades sanitarias han ordenado este lunes el cierre del colegio plurilingüe Calasancio de Pontevedra tras detectar un brote de coronavirus que ha infectado al menos a nueve personas entre profesores y personal no docente . Es el primer colegio de Galicia que se ve obligado a cerrar tras detectarse un brote y las clases han sido suspendidas hasta nuevo aviso.

El pasado sábado una segunda docente, que había dado clase a los alumnos los dos primeros días de clase, también dio positivo por coronavirus. Como medida de seguridad, afirma la dirección del centro, a todo el personal del colegio, entre ellos docentes, limpiadores, administración, secretaría y comedor, fueron sometidos a pruebas PCR durante el fin de semana y ocho de ellos dieron positivo. Además, Sanidad no descarta realizar PCR entre los alumnos que puedan haber estado en contacto con el personal que ha dado positivo. La dirección del colegio señala que están "en constante contacto" con las consellerías de Educación y Sanidad y "siguiendo todos los pasos que nos van indicando".

En Baleares, 29 niños de diez colegios dan positivo

En León, dos aulas en cuarentena

Castilla la Mancha, 20 aulas confinadas

Cierra una escuela infantil en Torrelodones (Madrid) y el colegio alemán

210 alumnos en cuarentena en Cataluña

Cuenca ha explicado que dos centros no han podido abrir por casos de coronavirus, la Escola Juncadella de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) y Ridolaina de Montellà i Martinet (Lleida), y lo harán entre este miércoles y jueves, y un tercero, la Escola Antoni Ubach de Terrassa (Barcelona), por la presencia de avispas.

Unas 5.000 familias catalanas no han llevado a sus hijos a clase porque consideran que no se dan las suficientes medidas de seguridad para evitar contagios, según la entidad "Així no tornem".