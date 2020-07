Cremas solares: consejos para utilizarlas y protegerte del sol

Disfrutar del sol es un placer casi universal: nos recarga las pilas, nos broncea, nos relaja... nos aporta incluso la vitamina D necesaria para el fortalecimiento de nuestros huesos. Sin embargo, no todo son ventajas: exponer nuestra piel al sol tiene sus consecuencias -envejecimiento y manchas, entre otras cosas- y por eso se hace tan importante protegernos usando cremas solares e introducir una graduación de protector solar adecuada cada día. ¿Cómo usar crema solar de forma adecuada?

Cremas solares: cómo asegurar tu protección frente al sol

Cuando se trata de tomar el sol, no basta con usar cualquier crema solar , ni tampoco con usarla en cualquier momento ni de cualquier manera. Es más, tampoco basta con usar este tipo de productos solamente cuando vayamos a la playa o de excursión. El sol sale cada día, y nosotros también: por eso la protección solar debe integrarse en nuestro día a día. Ni siquiera cuando estamos a la sombra o cuando llevamos ropa puesta -salvo que esté expresamente preparada para ello- nos libramos de las radiaciones solares, ya que la reverberación del sol se cuela por cada rincón.

Es cierto que hay zonas más expuestas y más sensible que otras. Cara y escote son, con diferencia, las que se llevan la palma en ambos casos, y por eso la protección en este caso se vuelve tan necesaria. Además, hay que tener en cuenta que, para que el efecto de las cremas de protección solar sea el necesario, ésta debe aplicarse alrededor de media hora antes de la exposición, y esto se cumple en el caso de cualquier fotoprotector.



Otro factor clave es la cantidad de producto: no por usar una capa densa estaremos más protegidos. Más bien, se trata de usar la cantidad adecuada, y preocuparnos por extenderla bien. La mayoría de las veces, cuando se ha aplicado factor solar y se experimentan quemaduras, el problema no es la escasez de producto, sino una mala distribucion, dejando zonas sin cubrir. Por ejemplo, son habituales las manchas en el nacimiento de la frente y en el perímetro de los labios precisamente por este motivo. En general, las zonas del rostro más susceptibles de mancharse por el sol son los labios y la nariz.