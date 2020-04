El confinamiento se perpetúa: los niños esperan y la desescalada no llega

En cualquier caso, Sanidad insiste en que las tendencias que se están observando “son en principio buenas ” y “en la línea de las semanas anteriores”, haciendo hincapié en las 2.777 nuevas personas que se han recuperado del COVID-19 , lo que eleva la cifra de altas médicas a un total de 67.504 , es decir, alrededor de un 40% del total de los casos ; un dato fundamental que se traduce también en una paulatina descongestión de los hospitales , factor clave en la lucha contra los terribles efectos del coronavirus. Los incrementos en UCI y hospitales se mantienen en un 2%. “Están mejor que la semana pasada”, ha indicado Fernando Simón en su vuelta a las comparecencias presenciales, quien no obstante ha apostillado que “siguen estando en una situación de alto estrés”.

"Aún no estamos en fase de desescalada"

Del mismo modo en que se ha hecho al haber levantado las restricciones para permitir la vuelta de determinados sectores de la actividad no esencial como la industria y la construcción, entre otros, lo que comenzó el lunes y ha continuado este martes tras terminar los festivos de Semana Santa en las distintas comunidades, el Gobierno planea ahora cuales serán los próximos pasos y diseña ya cómo deben abordar la flexibilización de las medidas. Se trata, dicen, de analizar escenarios y “anticiparse” antes de tomar decisiones “siempre desde el criterio científico”, pero lo cierto es que por ahora no especifican ni revelan nada más allá al respecto de cuáles son las medidas que se están contemplando o diseñando. Ni siquiera al respecto de la posibilidad de dejar salir a los niños al a calle, un asunto que reclaman distintas voces, entre las cuales se encuentran psicólogos, pediatras o incluso algunos presidentes autonómicos además de numerosos padres. La cuestión no deja de ser un debate lleno de controversia, tal como ha sucedido en otros países de Europa, empezando por Italia, donde se llegó a contemplar la medida pero se hubo de dar marcha atrás ante el temor y el convencimiento general de que era prematura. El Gobierno de España está pensando en los más pequeños también, pero por el momento se manifiesta cauto porque, --recalcan--, los niños son un “vector de transmisión” y, como ha recordado con vehemencia el ministro de Interior, “estamos todavía en época de confinamiento”. “Parece que nos hemos olvidado”, ha enfatizado, recalcando que no debemos relajarnos e insistiendo así, en la línea de Sanidad, en que se sigan respectando las medidas de la misma forma ejemplar que hasta ahora: quedarnos en casa, mantener el distanciamiento social, reducir la movilidad al máximo y mantener medidas de prevención como la higiene de manos sigue siendo fundamental.