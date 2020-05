Simón le quita hierro pero da miedo: aumentan los ingresos de pacientes jóvenes por coronavirus

Sin embargo, sí ha reconocido un dato no menos preocupante. En algunos hospitales baja la edad media de los ingresados por COVID-19 aunque "aparentemente" no es un efecto de la salida de los niños a la calle, una medida de la que ya se han cumplido 15 días. "En algunos hospitales, no muchos, sí que habían detectado que la edad media de las personas era menor, no niños. Esto al principio podía ser debido a varias cosas y lo primero que tuvimos que descartar es si tenía que ver con el efecto de la salida de los niños y aparentemente no lo era", ha explicado