Última hora del coronavirus: El 51% de la población entra en la fase 1

9.54 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso sobre su foto en El Mundo: "No le hago tampoco daño a nadie, no tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas". Ayuso argumenta que era viernes por la tarde, estaba muy cansada y quería irse a casa. No se paró a pensar y asume "toda la resposanbilidad".