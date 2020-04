El efecto espejo de China e Italia en España: del confinamiento a las mascarillas

El confinamiento como mejor vacuna: de China a España

¿Dejarán salir a los niños a la calle?

Un objetivo: el control de los asintomáticos

En este sentido, el plan del Gobierno también mira a ese ‘efecto espejo’ surgido de la pandemia, es decir, a la forma en que han actuado otros países a los que el coronavirus ha llegado antes para evaluar y decidir, conforme a cómo han funcionado sus medidas, el mejor camino posible. Así, fijándose en China, quien ya da por controlado el virus y ahora redobla todo su esfuerzo en frenar los casos importados con sus fronteras cerradas a todo extranjero, España trabaja ya en un próximo escenario en el que el objetivo será aislar a los asintomáticos, los grandes contagiadores, así como a los casos leves. Para ello, basta mirar a la eficacia de Corea del Sur al combatir el brote desatado allí o prestar atención a la reiterativa instrucción dada por la OMS a través de su director general, Tedros Adhanom: “Test, test, test”. Test y más test para detectar los positivos y así poder aislarlos. Para encontrarlos, Sanidad ha comprado cinco millones de test rápidos y ha distribuido un millón al tiempo en que ha pedido a las comunidades autónomas que hagan un listado de instalaciones donde poder confinarlos, porque no todos pueden encerrarse en casa. Son las llamadas ‘Arcas de Noe’, destinadas a hacer posible la materialización de esa siguiente fase que, no obstante, todavía hay que mirar desde la –distancia– y el confinamiento, que se prorrogará hasta el 26 de abril y prevé, no obstante, una recuperación paulatina primero de la actividad empresarial, abriendo la veda a las actividades no esenciales poco a poco más allá de la Semana Santa.