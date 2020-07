Las medidas a tomar si el coronavirus se transmite por el aire

La OMS ya no lo desmiente ni descarta la transmisión aérea. Vuelve a llegar tarde, como con las mascarillas. La investigación de más de 200 profesionales ha dejado claro que sí, que puede transmitirse de esta forma. El VIH, demasiado delicado para sobrevivir fuera del cuerpo, no se transmite por el aire. El sarampión se transmite por el aire, y de manera peligrosa: puede sobrevivir en el aire hasta dos horas. Los expertos coinciden en que el virus no viaja largas distancias ni permanece viable al aire libre. Pero la evidencia sugiere que puede atravesar la longitud de una habitación hasta 3 metros. Hasta ahora siempre se ha comentado que las gotas que provocan el contagio del coronavirus son pesadas y caen de forma rápida al suelo. Pero, algunos expertos han dicho durante meses que las personas infectadas también están liberando aerosoles cuando tosen y estornudan. Más importante aún, expulsan los aerosoles incluso cuando respiran, hablan o cantan, especialmente con algo de esfuerzo. Por eso se dijo que hablar en voz alta, contagia más.