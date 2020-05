Julio García, jefe de microbiologia de La Paz, da la respuesta a hacerse o no test

¿Recomendaría que cualquier ciudadano se hiciese la prueba para saber si ha tenido el virus? "No". Es la respuesta categórica de Julio García, jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario La Paz de Madrid en una entrevista con EFE. "Estas pruebas serológicas sirven para hacer grandes estudios de población, hacer la prueba sin haber tenido nada puede dar un falso positivo" . "Las pruebas -añade- deben indicarlas un médico y en un contexto clínico adecuado. Si no se hacen así, los resultados pueden ser engañosos".

El doctor Julio García no cree que podamos contar con una vacuna antes de un año y medio pero seguro que habrá nuevos fármacos antivirales y antiinflamatorios que atajen el avance de la COVID-19. Una certeza sí tiene: "Estoy seguro de que venceremos a este coronavirus" Respecto a las investigaciones más avanzadas de vacunas, estas ya han dado resultados de seguridad y de respuesta inmune pero, apunta, "nos falta saber su eficacia y si nos permitirá alcanzar la inmunidad de grupo " que se sitúa en el 60% de la población.

Si el virus cambia su código genético, no valdrán los test

"Si el virus modifica algo su código genético, podría darse la circunstancia de que los actuales test diagnósticos PCR no fueran lo suficientemente eficaces. Es un asunto que tenemos que vigilar", señala el especialista. El Servicio de Microbiología que dirige en el Hospital de La Paz, además de pruebas PCR a pacientes y colectivos expuestos, como los sanitarios, también realiza test de seroprevalencia para ver la presencia del virus en la población y su grado de inmunidad.

¿Y si te haces el test sin que los anticuerpos se hayan desarrollado?

Una tercera posibilidad es que haya individuos que, a pesar de haber tenido el virus, no muestren anticuerpos frente a los dos antígenos que se analizan en los test serológicos, la proteína Spike-1 (la llave que permite la entrada del virus en la célula) y la nucleoproteína (en el interior del patógeno). "Podría ser que desarrollen anticuerpos frente a proteínas distintas que todavía no conocemos y esta sería una respuesta ante pacientes que se curan de COVID-19 y no muestran inmunidad", apunta el experto.