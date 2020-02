El rostro de los niños con cáncer: Arturo, con 10 años, lo miró a los ojos, vio la muerte cerca, pero venció

Arturo Mombuey no tuvo una infancia como los demás niños, dedicados a jugar y a no pensar siquiera en la muerte. Su realidad fue muy distinta. Todo empezó con un catarro que no acababa de curarse. Arturo es uno de los rostros del cáncer infantil, el que más impacta porque en el inicio de la vida no es bueno mirar a los ojos a la muerte: Arturo lo hizo y ganó la batalla a la enfermedad.