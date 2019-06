El 96% de las personas con cáncer y sus familias han encontrado dificultades para pedir una baja laboral

El 70 por ciento de los pacientes con cáncer considera que "no hay comprensión" por parte de la empresa frente a la situación de su enfermedad, según se recoge en una encuesta a diferentes hospitales, sociedades científicas, pacientes, asociaciones de pacientes y población en general realizada por el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC). Además, el 96 por ciento de las personas con cáncer y sus familias afirman haber encontrado dificultades para pedir una baja laboral por su enfermedad o para cuidar a un familiar que se encuentra atravesando un proceso oncológico.

De acuerdo con sus respuestas, el 96 por ciento de las personas con cáncer y sus familias afirman haber encontrado dificultades para pedir una baja laboral por su enfermedad o para cuidar a un familiar que se encuentra atravesando un proceso oncológico . "Los familiares lo tienen difícil no, lo siguiente, para pedir una baja laboral. Más que los pacientes", ha lamentado la presidenta de GEPAC, Begoña Barragán, en la presentación del informe, que se ha celebrado en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGOCF).

Además, la mayor parte de las personas encuestadas considera que un paciente o superviviente de cáncer tiene "dificultades", tanto sociales como psicológicas, a la hora de reincorporarse al mundo laboral . Asimismo, afirman que han encontrado "limitaciones" para realizar el mismo trabajo que hacían antes de ser diagnosticados. "Es muy difícil demostrar ese parón en el currículum vitae por el cáncer. Hay que hacer algo para que no haya repercusiones en las empresas. Somos perfectamente válidos y podemos trabajar como cualquier otra persona tras superar la enfermedad", ha reivindicado Barragán.

Problemas para acceder a los medicamentos

"El acceso a los tratamientos es fundamental para garantizar la equidad nacional, no por códigos postales. No se pueden generar más problemas a los pacientes", ha sostenido el presidente del CGCOF, Jesús Aguilar. La dirigente de GEPAC también ha apoyado su proclama: "Exite inequidad en el acceso. Independientemente del código postal, no importa dónde yo viva, queremos el mismo tratamiento". En este contexto, ha apoyado las donaciones de material de radioterapia y diagnóstico realizado por la Fundación Amancio Ortega. "Cualquier ayuda es bienvenida. Ojalá muchas más como esta", ha comentado.