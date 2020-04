Una mujer anónima dona un millón a la Universidad de Castilla-La Mancha para luchar contra el COVID-19

Desde la Universidad, aseguran que no conocen a la donante y que es un hecho que ha transmitido mucha alegría dentro de los profesionales. "No sé quién es, no la conocemos. No estaba relacionada con nuestra universidad. He contactado con su representante, ya que no la pude localizar. Le he pedido que le traslade nuestro agradecimiento, no solo de nuestra entidad, sino de todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha y España. Podía haber invertido en otro sitio, y nos ha elegido", comenta Collado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario.