Los expertos de las UCI alertan de que los falsos negativos por PCR pueden ser el 30% de los ingresados

Claman en el desierto porque haya más test. Consideran que una desescalada y sus riesgos debe hacerse cuando se duplican o mejor tripliquen el número de camas UCI para no volver a estar al borde de la tragedia o tener que seleccionar quién vive o quién muere, el famoso triage , como han hecho en los momentos más críticos de la pandemia . Con eso, muchos sanitarios tendrán que convivir así como con el hecho de que se enfrentan al virus en condiciones precarias, sin saber muchos siquiera si están contagiados.

Expertos de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) han advertido de que los falsos negativos por PCR pueden llegar al 30% en pacientes hospitalizados por coronavirus, por lo que no se puede ceñir la decisión clínica al resultado de esta técnica. En un seminario 'online", los doctores han alertado de forma general de las carencias existentes de cara a poder abordar la infección por ha informado la Semicyuc en un comunicado.

Según el doctor David Navarro Ortega, jefe del servicio de Microbiología del Hospital Clínico de Valencia, el diagnostico no se puede simplificar con el mero resultado de una PCR (la técnica más fiable para detectar el virus) ni de un test de anticuerpos. De hecho, incidió en la idea de que dar positivo en estos test no implica ser contagioso, así como que la reaparición de RNA (material genético de muchos virus) en pacientes curados no supone necesariamente reinfección. Y la fiabilidad de los test está por ver.